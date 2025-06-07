У Німеччині кажуть, що операція "Павутина" могла пошкодити 10% стратавіації РФ

Атака українських безпілотників минулими вихідними, ймовірно, пошкодила близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту і вразила деякі літаки, які готувалися до ударів по Україні.

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у подкасті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"За нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50", – заявив Крістіан Фройдінг.

За словами генерала, який координує військову допомогу Берліна Києву і тісно співпрацює з українським міністерством оборони, уражені літаки А-50, які функціонують подібно до літаків НАТО AWACS, забезпечуючи повітряну обстановку, швидше за все, не були в робочому стані.

"Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць", – сказав він.

"Що стосується флоту дальньої бомбардувальної авіації, то, за нашими оцінками, 10% його було пошкоджено в результаті атаки", – додав Фройдінг.

За оцінками Сполучених Штатів, зухвала атака українських безпілотників вразила до 20 російських військових літаків, знищивши близько 10 з них, повідомили Reuters два американські посадовці, а експерти кажуть, що Москві знадобляться роки, щоб замінити постраждалі літаки.

Незважаючи на втрати, Фройдінг не бачить негайного зменшення кількості російських ударів по Україні, зазначаючи, що Москва все ще зберігає 90% своїх стратегічних бомбардувальників, які можуть запускати балістичні та крилаті ракети на додаток до скидання бомб.

"Але є, звичайно, і непрямий ефект, оскільки літакам, що залишилися, потрібно буде здійснювати більше вильотів, а це означає, що вони будуть швидше зношуватися, і, що найголовніше, є величезний психологічний вплив", – зазначив він.

Фройдінг сказав, що Росія відчувала себе в безпеці на своїй величезній території, що також пояснює, чому літаки були мало захищені.

"Після цієї успішної операції це більше не відповідає дійсності. Росії доведеться посилити заходи безпеки", – сказав генерал.

У НАТО вважають дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.

Але американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак.