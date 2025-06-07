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В Германии говорят, что операция "Паутина" могла повредить 10% стратавиации РФ

Новости — Суббота, 7 июня 2025, 19:12 — Иванна Костина

Атака украинских беспилотников в минувшие выходные, вероятно, повредила около 10% российского стратегического бомбардировочного флота и поразила некоторые самолеты, которые готовились к ударам по Украине.

Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в подкасте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"По нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также самолеты-разведчики А-50", – заявил Кристиан Фройдинг.

По словам генерала, который координирует военную помощь Берлина Киеву и тесно сотрудничает с украинским министерством обороны, пораженные самолеты А-50, которые функционируют подобно самолетам НАТО AWACS, обеспечивая воздушную обстановку, скорее всего, не были в рабочем состоянии.

"Мы считаем, что они больше не могут быть использованы на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось лишь несколько единиц", – сказал он.

"Что касается флота дальней бомбардировочной авиации, то, по нашим оценкам, 10% его было повреждено в результате атаки", – добавил Фройдинг.

По оценкам Соединенных Штатов, дерзкая атака украинских беспилотников поразила до 20 российских военных самолетов, уничтожив около 10 из них, сообщили Reuters два американских чиновника, а эксперты говорят, что Москве понадобятся годы, чтобы заменить пострадавшие самолеты.

Несмотря на потери, Фройдинг не видит немедленного уменьшения количества российских ударов по Украине, отмечая, что Москва все еще сохраняет 90% своих стратегических бомбардировщиков, которые могут запускать баллистические и крылатые ракеты в дополнение к сбросу бомб.

"Но есть, конечно, и косвенный эффект, поскольку оставшимся самолетам нужно будет совершать больше вылетов, а это означает, что они будут быстрее изнашиваться, и, что самое главное, есть огромное психологическое воздействие", – отметил он.

Фройдинг сказал, что Россия чувствовала себя в безопасности на своей огромной территории, что также объясняет, почему самолеты были мало защищены.

"После этой успешной операции это больше не соответствует действительности. России придется усилить меры безопасности", – сказал генерал.

В НАТО считают очень успешной спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц российской авиации.

Но американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки.

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