Трамп не планує миритися з Маском та пригрозив наслідками, якщо той підтримає демократів

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає завершеними відносини з мільярдером Ілоном Маском та пригрозив йому наслідками у разі рішення Маска підтримати демократів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ввечері у суботу Трампа запитали, чи, на його думку, його попереднім дружнім стосункам з Ілоном Маском настав кінець.

"Я б припустив, що так", – сказав він. Він заперечно відповів на запитання про те, чи хоче спробувати налагодити відносини з мільярдером, та сказав, що не має наміру говорити з ним.

Проте Трамп сказав, що не думає про зупинку урядових контрактів з Масковими компаніями StarLink і SpaceX.

Також Дональд Трамп попередив про "серйозні наслідки", якщо Маск фінансово підтримає демократів, які виступили проти бюджетного законопроєкту Трампа. Водночас він не став казати, які наслідки має на увазі та додав, що не мав обговорень про те, чи варто починати розслідування проти Маска.

Як відомо, цього тижня конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом вийшов у публічну площину. Cуперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Трамп заявив, що вже не хоче спілкуватися з Маском і "навіть не думає" про нього.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х з твердженнями, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та критикою бюджетного законопроєкту Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

У відповідь Трамп написав, що в певний момент часу Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів!". Також повідомили, що Трамп нібито задумався про продаж своєї Tesla.