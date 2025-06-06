Трамп думає продати свою Tesla після сварки з Маском

Президент США Дональд Трамп може продати чи віддати свій червоний електрокар Tesla, який придбав у березні і яким хизувався перед журналістами в Білому домі.

Про це американським ЗМІ, зокрема CNN та The Wall Street Journal, повідомив посадовець Білого дому на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

У березні Трамп купив Tesla, аби підтримати Маска на тлі хвилі критики його роботи в американській адміністрації та нападів на офіси виробника електрокарів.

Автомобіль відтоді стоїть на території Білого дому. Сам Трамп не користувався ним, але "позичав" його працівникам адміністрації.

Фото: Getty Images

За словами представника Білого дому, тепер Трамп хоче продати або, можливо, подарувати комусь свою Tesla. Співрозмовник журналістів не уточнив, на якому етапі перебуває це рішення.

Нагадаємо, публічна суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула раніше у четвер, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Після цього Маск почав публікувати серію дописів на Х, які почались із критичного зауваження: мовляв, без його допомоги "Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 мандат проти 49 у Сенаті".

У подальших дописах Маск продовжив різко критикувати бюджетний законопроєкт Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

У відповідь Трамп написав, що в певний момент часу Ілон опинився "на межі", а також додав, що "він просто збожеволів!".