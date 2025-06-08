Трамп cчитает, что дружбе с Маском конец, и пригрозил последствиями, если тот поддержит демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает завершенными отношения с миллиардером Илоном Маском и пригрозил ему последствиями в случае решения Маска поддержать демократов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вечером в субботу Трампа спросили, считает ли он, что предыдущие дружественные отношения с Илоном Маском подошли к концу.

"Я бы предположил, что да", – сказал он. Он отрицательно ответил на вопрос о том, хочет ли он попытаться наладить отношения с миллиардером, и сказал, что не намерен разговаривать с ним.

Однако Трамп сказал, что не думает о прекращении государственных контрактов с компаниями Маска StarLink и SpaceX.

Также Дональд Трамп предупредил о "серьезных последствиях", если Маск финансово поддержит демократов, которые выступили против бюджетного законопроекта Трампа. В то же время он не стал говорить, какие последствия имеет в виду, и добавил, что не обсуждал, стоит ли начинать расследование против Маска.

Как известно, на этой неделе конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом вышел в публичную плоскость. Спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Трамп заявил, что уже не хочет общаться с Маском и "даже не думает" о нем.

После этого Маск начал публиковать серию постов на Х с утверждениями, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах, и критикой бюджетного законопроекта Трампа, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США.

В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался "на грани", а также добавил, что "он просто сошел с ума!". Также сообщили, что Трамп якобы задумался о продаже своей Tesla.