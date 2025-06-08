Президент Литви закликав максимально розширити санкції проти РФ

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до нових заходів проти російських банків і енергокомпаній на тлі того, що загарбницька війна РФ проти України триває.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа заявив в інтерв'ю Bild.

Коментуючи санкції проти РФ, він зазначив, що Литва "завжди вимагає максимуму".

Саме тому Науседа запропонував відключити від системи SWIFT всі російські банки, що залишилися, внести до санкційного списку всі судна, що входять до "тіньового флоту" РФ, а також розширити обмеження для енергокомпаній, що фінансують держбюджет Росії, включаючи Nord Stream, "Росатом", "Газпром" і "Лукойл".

"Інакше вони вважатимуть нас слабкими і віритимуть, що Європа не готова ухвалювати сміливі рішення", – додав він.

За його словами, вже запроваджені санкції були "недостатньо рішучими" і РФ вдається їх обходити за допомогою третіх країн.

"Саме з цієї причини російська економіка – хоча вона і не в найкращому стані – все ж відносно добре функціонує в сформованих обставинах", – резюмував литовський президент.

Також Науседа розкритикував той факт, що західні лідери, зокрема німецький канцлер Фрідріх Мерц, не виконали погрози про санкції проти Росії за розв’язану нею війну проти України.

А раніше він говорив, що ухвалений ЄС 17-й пакет санкцій проти Росії – недостатній, тому в наступному обмеження мають бути жорсткішими.