Президент Литви критикує Мерца за бездіяльність щодо Росії

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував той факт, що західні лідери, зокрема німецький канцлер Фрідріх Мерц, не виконали погрози про санкції проти Росії за розв’язану нею війну проти України.

Про це литовський президент сказав в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

На запитання, чи підірвав Мерц авторитет Європи, Науседа відповів: "Безумовно. Це проблема".

"І це впливає не тільки на авторитет наших санкцій, але й на авторитет усіх наших заходів щодо Росії та нашу підтримку України", – сказав він.

Після візиту до Києва минулого місяця Мерц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском закликав Росію погодитися на 30-денне перемир'я.

Лідери погрожували санкціями в разі відмови. Росія проігнорувала заклик – і нових санкцій не було.

"Ми часто заявляли, що будемо підтримувати Україну і постачати бойові літаки, ракети великої дальності та боєприпаси. Але ми не в змозі виконати ці обіцянки", – додав Науседа.

За його словами, українці потребують обладнання та боєприпасів зараз, а не завтра.

Нагадаємо, Мерц після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом заявив про спільний обов'язок Німеччини та США щодо сильнішого тиску на Росію.

В ході зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті Мерц уник прямих суперечок з американським президентом, але м’яко наголосив, що Німеччина на боці України.