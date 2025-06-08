Президент Литвы призвал максимально расширить санкции против РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к новым мерам против российских банков и энергокомпаний на фоне продолжающейся захватнической войны РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа заявил в интервью Bild.

Комментируя санкции против РФ, он отметил, что Литва "всегда требует максимума".

Именно поэтому Науседа предложил отключить от системы SWIFT все оставшиеся российские банки, внести в санкционный список все суда, входящие в "теневой флот" РФ, а также расширить ограничения для энергокомпаний, финансирующих госбюджет России, включая Nord Stream, "Росатом", "Газпром" и "Лукойл".

"Иначе они будут считать нас слабыми и верить, что Европа не готова принимать смелые решения", – добавил он.

По его словам, уже введенные санкции были "недостаточно решительными" и РФ удается их обходить с помощью третьих стран.

"Именно по этой причине российская экономика – хотя она и не в лучшем состоянии – все же относительно хорошо функционирует в сложившихся обстоятельствах", – резюмировал литовский президент.

Также Науседа раскритиковал тот факт, что западные лидеры, в частности немецкий канцлер Фридрих Мерц, не выполнили угрозы о санкциях против России за развязанную ею войну против Украины.

А ранее он говорил, что принятый ЕС 17-й пакет санкций против России – недостаточен, поэтому в следующем ограничения должны быть более жесткими.