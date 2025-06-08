Зеленский о санкциях против РФ: Трамп должен это сделать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп, как "лидер свободного мира", должен ввести санкции против России, которая развязала захватническую войну.

Об этом украинский президент сказал в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил президент, у Трампа "есть все инструменты давления" на Россию: санкции, экономические блокировки, пакеты вооружений для Украины и единство вокруг себя европейских лидеров.

Он также добавил, что Трамп "является лидером свободного мира" и поэтому должен ввести санкции против РФ.

"И поэтому президент Трамп может все это сделать. Я так считаю. И я хочу поблагодарить и Сенат, и я знаю, что есть положительные сигналы от сенаторов и от конгрессменов относительно пакета санкций, которые готовят Соединенные Штаты... Это хорошие сильные шаги. А как еще говорить с людьми, которые кроме силы ничего не понимают?", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп примет окончательное решение о потенциальном усилении санкций против России.

Также СМИ писали, что администрация Трампа призвала Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате.