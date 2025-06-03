У Палаті представників підтримують санкції проти РФ, які підготували в Сенаті

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон стверджує, що він та багато конгресменів підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який підготували в Сенаті.

Його слова цитує New York Post, пише "Європейська правда".

Джонсон висловив підтримку зусиллям Конгресу щодо запровадження санкцій проти Кремля у зв’язку з війною Росії проти України.

"Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми якнайсильніше санкціонували Росію. І я підтримую це", – заявив він.

Підтримка спікера Палати представників щодо законопроєкту, який карає Росію за війну проти України, з’являється на тлі двопартійних зусиль у Сенаті запровадити масштабні санкції проти Росії.

Мова йде про законопроєкт, який подали сенатори Річард Блументаль і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами. Він передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я. Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

1 червня Грем заявив, що прагне запровадити нові санкції проти Росії до саміту країн "Групи семи" у червні.

Також він очікує, що верхня палата Конгресу цього тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через відсутність прогресу в досягненні перемир'я в Україні.