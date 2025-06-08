Зеленський: США передали на Близький Схід компоненти протидії дронам, призначені Україні

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що США перенаправили своїм військам на Близькому Сході компоненти, які Україна використовує для збиття російських безпілотників і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам.

Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський говорив про "20 тисяч ракет проти "Шахедів". Вочевидь, президент мав на увазі спеціальні підривники, які використовувались в ракетній системі "земля-повітря" для протидії ворожим дронам, про що раніше повідомляли ЗМІ.

"Ми маємо великі проблеми з "Шахедами", ми боремося з цим і, звичайно, знайдемо інструменти, щоб їх знищувати. Але ми знайшли дещо і вирішили. Здається, це було за попередньої адміністрації, це був міністр оборони Остін. Ми з ним визначилися з одним проєктом, ми розраховували на цей проєкт", – сказав він.

За словами Зеленського, "це особлива технологія", на яку Україна дуже розраховувала.

"Мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід", – додав він.

Однак президент наголосив, що Україна продовжуватиме розвивати напрямок боротьби проти російських "Шахедів".

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

Раніше Трамп запевняв, що США продовжать відправляти Україні зброю, але висловив сподівання, що припинення вогню вдасться досягти швидко.