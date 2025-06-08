Зеленский: США передали на Ближний Восток компоненты противодействия дронам, предназначенные Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что США перенаправили своим войскам на Ближнем Востоке компоненты, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников и которые являются ключевой технологией противодействия вражеским дронам.

Об этом он заявил в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".

Зеленский говорил о "20 тысячах ракет против "Шахедов". Очевидно, президент имел в виду специальные подрывники, которые использовались в ракетной системе "земля-воздух" для противодействия вражеским дронам, о чем ранее сообщали СМИ.

"У нас большие проблемы с "Шахедами", мы боремся с этим и, конечно, найдем инструменты, чтобы их уничтожать. Но мы нашли кое-что и решили. Кажется, это было при предыдущей администрации, это был министр обороны Остин. Мы с ним определились с одним проектом, мы рассчитывали на этот проект", – сказал он.

По словам Зеленского, "это особая технология", на которую Украина очень рассчитывала.

"Мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", – добавил он.

Однако президент подчеркнул, что Украина будет продолжать развивать направление борьбы против российских "Шахедов".

Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.

Ранее Трамп уверял, что США продолжат отправлять Украине оружие, но выразил надежду, что прекращение огня удастся достичь быстро.