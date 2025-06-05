WSJ: Пентагон віддає армії США ключову технологію протидії дронам, призначену для України

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити американським військам спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам.

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться, що минулого тижня Пентагон непублічно повідомив Конгрес про те, що ці підривники тепер передаються підрозділам ВПС США на Близькому Сході.

Видання зазначає, що цей крок відображає зменшення прихильності Пентагону до підтримки України, яка захищається від агресії РФ.

Минулого місяця глава оборонного відомства Піт Гегсет у внутрішній службовій записці наказав надати підривники ВПС США навіть попри той факт, що спочатку їх закупили для України.

Пентагон повідомив комітету зі збройних сил Сенату в раніше нерозкритому повідомленні, що потреба американських військових у підривниках є "терміновою проблемою, виявленою міністром оборони".

Американське оборонне відомство відхилило прохання про коментарі.

Відправку Україні цих підривників схвалила ще попередня адміністрація на чолі з Джо Байденом.

Підривники призначені для новітньої системи високоточної зброї. США надали цю технологію Україні кілька років тому, і українці використовували її в ракетній системі "земля-повітря" для захисту від російських безпілотників, а Пентагон високо оцінив її ефективність.

Військово-повітряні сили адаптували ракети таким чином, щоб їх можна було запускати з винищувачів F-16 і F-15E проти безпілотників. Система дешевша, ніж ракети класу "повітря-повітря" Sidewinder і AMRAAM.

Неназваний помічник конгресмена похвалив Пентагон за оперативне повідомлення законодавців про своє рішення перенаправити детонатори, щоб Конгрес міг врахувати його під час обговорення бюджету.

Однак інший помічник у Конгресі виступив із критикою: "Відмова Україні у вкрай необхідній зброї в цей критичний момент війни немислима".

"Відсутність пояснення необхідності цього кроку наводить на думку, що він може бути каральним", – додав він.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

Раніше Трамп запевняв, що США продовжать відправляти Україні зброю, але висловив сподівання, що припинення вогню вдасться досягти швидко.