В уряді Німеччини стурбовані радикалізацією молоді

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт висловив стурбованість зростаючою радикалізацією молодих людей.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Добріндт заявив, що серед молоді дедалі більше випадків радикальних поглядів, і дедалі частіше такі люди готові застосовувати силу.

"Ми спостерігаємо зростання показників радикалізації серед молоді", – зазначив він.

За його словами, схильність до силових дій особливо висока в ультраправих екстремістських колах, але безпекові структури бачать таку тенденцію і серед лівих екстремістів, а також радикальних ісламістів.

Міністр зазначив, що значну роль у протидії могли б зіграти місцеві громади через виховні заходи у школах, клубах дозвілля тощо. На його думку, посадовцям на місцевому рівні найлегше помітити, коли хтось із молодих людей радикалізується.

Він додав, що свою роль має зіграти і держава на вищому рівні – через комунікаційні програми, освіту і увагу до проблем молоді.

Нагадаємо, у травні в Німеччині заарештували підозрюваних у діяльності ультраправої групи "Остання хвиля оборони".

Тим часом німецькі "Зелені" закликають почати ґрунтовний збір доказів для заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".