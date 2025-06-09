В правительстве Германии обеспокоены радикализацией молодежи
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выразил обеспокоенность растущей радикализацией молодых людей.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
Добриндт заявил, что среди молодежи все больше случаев радикальных взглядов, и все чаще такие люди готовы применять силу.
"Мы наблюдаем растущие показатели радикализации среди молодежи", – отметил он.
По его словам, склонность к силовым действиям особенно высока в ультраправых экстремистских кругах, но структуры безопасности видят такую тенденцию и среди левых экстремистов, а также радикальных исламистов.
Министр отметил, что значительную роль в противодействии могли бы сыграть местные общины через воспитательные мероприятия в школах, клубах досуга и тому подобное. По его мнению, чиновникам на местном уровне легче всего заметить, когда кто-то из молодых людей радикализируется.
Он добавил, что свою роль должно сыграть и государство на высшем уровне – через коммуникационные программы, образование и внимание к проблемам молодежи.
Напомним, в мае в Германии арестовали подозреваемых в деятельности ультраправой группы "Последняя волна обороны".
Тем временем немецкие "Зеленые" призывают начать основательный сбор доказательств для запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии".