Німецькі "Зелені" закликають збирати докази для заборони ультраправої "АдН"

Німецькі "Зелені" закликали владу різних рівнів зайнятися збором доказів, які б обґрунтували загрози від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" і стали достатньою підставою для її заборони.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

"Зелені" закликали федеральний уряд та земельну владу створити спільну робочу групу, що займеться збором доказів правоекстремістської діяльності "Альтернативи для Німеччини".

"Це дозволило б усім відповідальним органам виробити спільний підхід, що уможливить швидку заборону", – зазначили заступник фракції "Зелених" у Бундестазі Константин фон Нотц і перший парламентський секретар Ірене Міхалік.

"Ми не можемо просто стояти осторонь і спостерігати, як правоекстремістська партія намагається підважити нашу демократію буквально на очах, пропагує розкол у суспільстві, і при цьому отримує бюджетне фінансування", – наголосили вони.

У партії зазначили, що вважають доповідь Федерального офісу із захисту конституції важливим наріжним каменем для потенційної заборони "АдН".

Нагадаємо, у ній партію класифікували як підтверджено правоекстремістську – проте через подану апеляцію призупинили це рішення.

Водночас у коаліції думки щодо заборони "АдН" розходяться. Зокрема, лідер СДПН і міністр фінансів Ларс Клінгбайль готовий до такої дискусії, але міністр внутрішніх справ від ХДС Александр Добріндт налаштований скептично і вважає, що нової класифікації від Федерального офісу із захисту конституції недостатньо для обґрунтування заборони.

Канцлер Фрідріх Мерц також скептичний щодо заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Ініціювати процедуру могли б або федеральний уряд, або Бундестаг, або Бундесрат через звернення до Федерального конституційного суду.

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