У Німеччині заарештували підозрюваних у діяльності ультраправої групи "Остання хвиля оборони"

Німецька поліція заарештувала в середу, 21 травня, п'ятьох людей, яких звинувачують у причетності до ультраправої групи під назвою "Остання хвиля оборони", яка нібито мала на меті дестабілізувати демократичну систему країни шляхом нападів на мігрантів і політичних опонентів.

Про це пише AP із посиланням на заяву федеральних прокурорів, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, ранкові арешти в різних частинах Німеччини супроводжувалися обшуками в 13 помешканнях.

Чотирьох заарештованих, яких відповідно до німецьких правил конфіденційності ідентифікували лише як Бенджамін Г., Бен-Максим Г., Ленні М. та Джейсон Р., підозрюють у членстві у терористичній організації внутрішнього тероризму.

Правоохоронці зазначили, що п'ятого – Джерома М. – звинувачують у підтримці угрупування.

Двоє заарештованих також звинувачуються в замаху на вбивство та підпалі з обтяжуючими обставинами. Прокурори заявили, що також розслідують справи ще трьох осіб, які вже перебувають під вартою.

За даними прокуратури, група була утворена в середині квітня 2024 року або раніше. Вони заявили, що її члени вважали себе останнім засобом захисту "німецької нації" і мали на меті зруйнувати демократичний лад Німеччини.

Правоохоронці зазначили, що двоє підозрюваних підпалили культурний центр в Альтдберні на сході Німеччини в жовтні. За даними прокурорів, кілька людей, які на той час мешкали в будівлі, дивом уникли травм.

У січні ще двоє підозрюваних нібито розбили вікно в будинку для біженців у Шмельні і без успіху намагалися підпалити його, запустивши феєрверки. За словами прокурорів, вони намалювали на стінах ініціали групи і гасла, такі як "Іноземці геть", "Німеччина для німців", а також свастики.

Звернемо увагу, на початку травня Федеральний офіс з охорони конституції Німеччини почав класифікувати ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як "підтверджену правоекстремістську" організацію. Нова класифікація дозволила розширити повноваження з нагляду.

Однак згодом відомство призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив застереження щодо можливої ​​заборони ультраправої партії.

20 травня писали, що у 2024 році кількість злочинів, скоєних прихильниками ультраправого руху у Німеччині, зросла майже на 50%, а загальний рівень політично мотивованої злочинності досяг рекордного показника.