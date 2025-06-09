Сенатор-республіканець розкритикував законопроєкт Грема проти Росії

Сенатор Ренд Пол від Республіканської партії розкритикував ініціативу сенатора Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії, назвавши його законопроєкт "економічною війною, що шкодить США".

Його слова цитує The Hill, пише "Європейська правда".

Законопроєкт Грема передбачає введення 500%-го тарифу на імпорт з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші товари. У нього вже понад 80 співавторів у Сенаті.

Пол вважає, що законопроєкт буде неефективним і завадить досягненню миру.

"Законопроєкт Грема зірве зусилля президента Трампа щодо переговорів про завершення війни в Україні. Економічна війна, яка шкодить самим собі, не сприятиме миру", – заявив він.

Американський сенатор зазначив, що такий закон не змусить Китай чи Індію "змінити поведінку", але фактично "запровадить ембарго проти нас самих, що вдарить по американських сім’ях".

Також на його думку, законопроєкт може завдати шкоди союзникам США та спричинити зростання цін на паливо.

"Законопроєкт Грема може встановити 500-відсоткові мита на імпорт з таких союзників, як Ізраїль і Тайвань, а можливо, і ще вищі. Чому ми караємо друзів, прикидаючись, що це тримає Росію під контролем? Це не стратегія – це економічне самознищення", – додав він.

Нагадаємо, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Підтримка цих санкцій є і в Палаті представників.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт дала зрозуміти, що саме Трамп ухвалюватиме остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії.

Також ЗМІ писали, що адміністрація Трампа закликала Грема помʼякшити санкційні заходи проти Росії у законопроєкті, який має переважну підтримку в Сенаті.