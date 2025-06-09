Сенатор-республиканец раскритиковал законопроект Грэма против России

Сенатор Рэнд Пол от Республиканской партии раскритиковал инициативу сенатора Линдси Грэма по санкциям против России, назвав его законопроект "экономической войной, которая вредит США".

Его слова цитирует The Hill, пишет "Европейская правда".

Законопроект Грэма предусматривает введение 500%-го тарифа на импорт из любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие товары. У него уже более 80 соавторов в Сенате.

Пол считает, что законопроект будет неэффективным и помешает достижению мира.

"Законопроект Грэма сорвет усилия президента Трампа по переговорам о завершении войны в Украине. Экономическая война, которая вредит самим себе, не будет способствовать миру", – заявил он.

Американский сенатор отметил, что такой закон не заставит Китай или Индию "изменить поведение", но фактически "введет эмбарго против нас самих, что ударит по американским семьям".

Также по его мнению, законопроект может нанести вред союзникам США и вызвать рост цен на топливо.

"Законопроект Грэма может установить 500-процентные пошлины на импорт из таких союзников, как Израиль и Тайвань, а возможно, и еще выше. Почему мы наказываем друзей, притворяясь, что это держит Россию под контролем? Это не стратегия – это экономическое самоуничтожение", – добавил он.

Напомним, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80 соавторами подали законопроект, предусматривающий дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Поддержка этих санкций есть и в Палате представителей.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала понять, что именно Трамп будет принимать окончательное решение относительно потенциального усиления санкций против России.

Также СМИ писали, что администрация Трампа призвала Грэма смягчить санкционные меры против России в законопроекте, который имеет подавляющую поддержку в Сенате.