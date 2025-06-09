У Польщі фіксують суттєвий міграційний тиск: нелегали з камінням нападали на прикордонників

У Польщі з п’ятниці по неділю зафіксували понад 670 спроб незаконного перетину кордону, мігранти кілька разів нападали на прикордонників.

Як повідомляє "Європейська правда", дані польської прикордонної служби наводить Polsat News.

За даними польських прикордонників, у п'ятницю було зафіксовано близько 220 спроб незаконного проникнення до Польщі, у суботу – понад 250, а в неділю – 200.

"Кілька разів під час спроб прорватися через польський кордон мігранти закидали камінням польських правоохоронців", – розповів співробітник прикордонної служби Міхал Бура.

Протягом минулих вихідних прикордонники з Міхалова також затримали громадянина України за сприяння нелегальній міграції.

Нагадаємо, 4 червня кілька десятків мігрантів спробували нелегально потрапити до Латвії з Білорусі.

А протягом 31 травня до Великої Британії через протоку Ла-Манш прибули 1194 мігранти, що стало четвертим за кількістю показником за весь час спостережень.