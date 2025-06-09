В Польше фиксируют существенное миграционное давление: нелегалы с камнями нападали на пограничников

В Польше с пятницы по воскресенье зафиксировали более 670 попыток незаконного пересечения границы, мигранты несколько раз нападали на пограничников.

Как сообщает "Европейская правда", данные польской пограничной службы приводит Polsat News.

По данным польских пограничников, в пятницу было зафиксировано около 220 попыток незаконного проникновения в Польшу, в субботу – более 250, а в воскресенье – 200.

"Несколько раз во время попыток прорваться через польскую границу мигранты забрасывали камнями польских правоохранителей", – рассказал сотрудник пограничной службы Михал Бура.

В течение прошлых выходных пограничники из Михалова также задержали гражданина Украины за содействие нелегальной миграции.

Напомним, 4 июня несколько десятков мигрантов попытались нелегально попасть в Латвию из Беларуси.

А в течение 31 мая в Великобританию через пролив Ла-Манш прибыли 1194 мигранта, что стало четвертым по количеству показателем за все время наблюдений.