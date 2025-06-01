До Британії за добу прибули майже 1200 мігрантів – це один з рекордів

Протягом суботи до Великої Британії через протоку Ла-Манш прибули 1194 мігранти, що стало четвертим за кількістю показником за весь час спостережень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За даними британської влади, протягом суботи до Британії на малих човнах прибули 1194 мігранти – це найбільша кількість прибулих за один день з початку року.

Загалом же за 2025 рік у Британії зафіксували 14 811 мігрантів, що більше, ніж навіть за перше пів річчя 2024-го.

Британські ЗМІ раніше поширили кадри того, як французька поліція спостерігала за відправленням людей на малих човнах зі свого берега і супроводжувала її.

Коментуючи це, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що країна "втратила контроль над своїми кордонами, а минулий уряд залишив систему надання притулку в хаосі та рекордно високий рівень імміграції".

Він також заявив, що Лондон вимагає від Парижа вживати додаткових заходів для протидії нелегальній міграції до Британії і "вперше за багато років ми досягли необхідного рівня співпраці".

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює острови Британії від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Мігранти, які таким чином прагнуть потрапити до Британії, часто гинуть, скориставшись послугами контрабандистів і намагаючись подолати протоку на малих човнах.