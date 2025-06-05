До Латвії намагалися потрапити 90 нелегальних мігрантів із Білорусі

У середу, 4 червня, кілька десятків мігрантів спробували нелегально потрапити до Латвії з Білорусі.

Про це пише LRT із посиланням на дані Державної прикордонної служби, передає "Європейська правда".

Латвійські прикордонники 4 червня затримали 90 людей, які намагалися нелегально потрапити до Латвії з Білорусі.

Як зазначається, цього року прикордонники затримали 4 615 людей, які намагалися нелегально потрапити до Латвії з Білорусі, а 12 людям було дозволено в'їзд до країни з гуманітарних міркувань.

Раніше уряд Латвії продовжив режим посилених заходів безпеки на кордоні з Білоруссю до 30 червня 2025 року у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів.

У березні Латвія з цієї ж причини ухвалила рішення щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.

А начальник Державної прикордонної охорони Латвії, генерал Гунтіс Пуятс заявив, що тиск нелегальних мігрантів, що йдуть з Білорусі та з Росії, може тривати ще кілька років.