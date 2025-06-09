У Болгарії затримали 6 осіб за знущання з пацієнтів в будинку для літніх людей

Шість осіб затримали в болгарському селі за підозрою в побитті і накачуванні наркотиками пацієнтів приватного будинку для людей похилого віку і тих, хто страждає на деменцію або інші проблеми з психічним здоров'ям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Як і в інших країнах Європи, доходи в Болгарії не встигають за зростаючими витратами на догляд за літніми людьми, і деякі постачальники послуг експлуатують вразливих пацієнтів, надаючи їм неякісний або навіть жорстокий догляд.

"Найстрашніше, що ми побачили, це людей, які піддавалися постійному фізичному насильству – зв'язані, побиті, є також ознаки наркотичного сп'яніння", – сказав Іван Крастев, заступник міністра праці та соціальної політики.

У п'ятницю поліція провела рейд у госпісі з 75 мешканцями в центральному селі Ягода, заарештувавши п'ятьох осіб за підозрою в жорстокому поводженні з пацієнтами, а в неділю – ще одного.

Їх звинувачують у незаконному позбавленні волі і перешкоджанні вільному пересуванню, ненаданні належної допомоги особі, яка перебуває в небезпеці, фізичному насильстві і заподіянні тілесних ушкоджень, повідомила в понеділок журналістам районний прокурор Таня Димитрова.

Одинадцять пацієнтів були доставлені до найближчої державної лікарні, а решта 64 були або прийняті родичами, або розміщені в державних установах.

Болгарські ЗМІ повідомляють, що деякі пацієнти були знайдені зі зв'язаними ногами, під впливом наркотиків або замкнені в кімнатах без належної гігієни, постільної білизни та контакту із зовнішнім світом.

"Нас замикають, як собак. Дають по два шматки хліба і в таку спеку не відчиняють двері, щоб провітрити, бо бояться, що ми втечемо", – розповіла 70-річна пацієнтка Мілка Раєва в ефірі телеканалу BTV.

"Це були чотири дуже важкі роки. Бог допомагав мені. Багато людей помирали голодними, без лікарів, з ранами, зв'язаними", – додала вона.

Болгарські ЗМІ повідомляють, що в закладі брали 990 левів ($580) на місяць за кімнату. Ще один нелегальний будинок для літніх людей у Говедарці, де перебувало 23 пацієнти, був закритий у понеділок.

У Франції на початку лютого сталась пожежа в будинку для літніх людей в населеному пункті Буфемон, що поблизу Парижа, жертвами якої стали троє осіб.

Перед цим вісім людей загинули і семеро постраждали внаслідок пожежі у закладі для літніх людей під Белградом.