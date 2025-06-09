У Болгарії затримали 6 осіб за знущання з пацієнтів в будинку для літніх людей
Шість осіб затримали в болгарському селі за підозрою в побитті і накачуванні наркотиками пацієнтів приватного будинку для людей похилого віку і тих, хто страждає на деменцію або інші проблеми з психічним здоров'ям.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Як і в інших країнах Європи, доходи в Болгарії не встигають за зростаючими витратами на догляд за літніми людьми, і деякі постачальники послуг експлуатують вразливих пацієнтів, надаючи їм неякісний або навіть жорстокий догляд.
"Найстрашніше, що ми побачили, це людей, які піддавалися постійному фізичному насильству – зв'язані, побиті, є також ознаки наркотичного сп'яніння", – сказав Іван Крастев, заступник міністра праці та соціальної політики.
У п'ятницю поліція провела рейд у госпісі з 75 мешканцями в центральному селі Ягода, заарештувавши п'ятьох осіб за підозрою в жорстокому поводженні з пацієнтами, а в неділю – ще одного.
Їх звинувачують у незаконному позбавленні волі і перешкоджанні вільному пересуванню, ненаданні належної допомоги особі, яка перебуває в небезпеці, фізичному насильстві і заподіянні тілесних ушкоджень, повідомила в понеділок журналістам районний прокурор Таня Димитрова.
Одинадцять пацієнтів були доставлені до найближчої державної лікарні, а решта 64 були або прийняті родичами, або розміщені в державних установах.
Болгарські ЗМІ повідомляють, що деякі пацієнти були знайдені зі зв'язаними ногами, під впливом наркотиків або замкнені в кімнатах без належної гігієни, постільної білизни та контакту із зовнішнім світом.
"Нас замикають, як собак. Дають по два шматки хліба і в таку спеку не відчиняють двері, щоб провітрити, бо бояться, що ми втечемо", – розповіла 70-річна пацієнтка Мілка Раєва в ефірі телеканалу BTV.
"Це були чотири дуже важкі роки. Бог допомагав мені. Багато людей помирали голодними, без лікарів, з ранами, зв'язаними", – додала вона.
Болгарські ЗМІ повідомляють, що в закладі брали 990 левів ($580) на місяць за кімнату. Ще один нелегальний будинок для літніх людей у Говедарці, де перебувало 23 пацієнти, був закритий у понеділок.
У Франції на початку лютого сталась пожежа в будинку для літніх людей в населеному пункті Буфемон, що поблизу Парижа, жертвами якої стали троє осіб.
Перед цим вісім людей загинули і семеро постраждали внаслідок пожежі у закладі для літніх людей під Белградом.