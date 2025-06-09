В Болгарии задержали 6 человек за издевательства над пациентами в доме престарелых

Шесть человек задержали в болгарском селе по подозрению в избиении и накачивании наркотиками пациентов частного дома престарелых и страдающих деменцией или другими проблемами с психическим здоровьем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Как и в других странах Европы, доходы в Болгарии не поспевают за растущими расходами на уход за пожилыми людьми, и некоторые поставщики услуг эксплуатируют уязвимых пациентов, предоставляя им некачественный или даже жестокий уход.

"Самое страшное, что мы увидели, это люди, которые подвергались постоянному физическому насилию – связанные, избитые, есть также признаки наркотического опьянения", – сказал Иван Крастев, заместитель министра труда и социальной политики.

В пятницу полиция провела рейд в заведении с 75 жителями в центральном селе Ягода, арестовав пятерых человек по подозрению в жестоком обращении с пациентами, а в воскресенье – еще одного.

Их обвиняют в незаконном лишении свободы и препятствовании свободному передвижению, неоказании надлежащей помощи лицу, находящемуся в опасности, физическом насилии и причинении телесных повреждений, сообщила в понедельник журналистам районный прокурор Таня Димитрова.

Одиннадцать пациентов были доставлены в ближайшую государственную больницу, а остальные 64 были либо приняты родственниками, либо размещены в государственных учреждениях.

Болгарские СМИ сообщают, что некоторые пациенты были найдены со связанными ногами, под воздействием наркотиков или заперты в комнатах без надлежащей гигиены, постельного белья и контакта с внешним миром.

"Нас запирают, как собак. Дают по два куска хлеба и в такую жару не открывают двери, чтобы проветрить, потому что боятся, что мы сбежим", – рассказала 70-летняя пациентка Милка Раева в эфире телеканала BTV.

"Это были четыре очень тяжелых года. Бог помогал мне. Многие люди умирали голодными, без врачей, с ранами, связанными", – добавила она.

Болгарские СМИ сообщают, что в учреждении брали 990 левов ($580) в месяц за комнату. Еще один нелегальный дом для престарелых в Говедарке, где находились 23 пациента, был закрыт в понедельник.

Во Франции в начале февраля произошел пожар в доме престарелых в населенном пункте Буфемон, недалеко от Парижа, жертвами которого стали три человека.

Перед этим восемь человек погибли и семеро пострадали в результате пожара в доме престарелых под Белградом.