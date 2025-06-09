У Греції стався вибух біля будинку депутата від керівної партії

Саморобний вибуховий пристрій здетонував рано вранці в понеділок у грецьких Салоніках, націлений на багатоквартирний будинок, де мешкає депутат від керівної "Нової демократії" Стратос Сімопулос.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Невідомі встановили вибуховий пристрій, зроблений з балончиків зі сльозогінним газом, близько 4 ранку, розбивши скляний вхід до будинку.

Серйозні пошкодження в результаті вибуху не зафіксовані. Під час попереднього інциденту невідомі закидали будинок депутата фарбою.

Наразі поліція проводить розслідування.

"Нова демократія" засудила і підкреслила, що демократію не тероризують.

У заяві партії зазначається наступне: "Нова демократія" засуджує напад із застосуванням балончиків зі сльозогінним газом на під'їзд багатоквартирного будинку в Салоніках, де проживає член парламенту Стратос Сімопулос, і закликає всі партії зробити те ж саме. Нахабні головорізи нас не залякають. Нашу демократію не тероризують".

Нагадаємо, у результаті детонації саморобного вибухового пристрою у Салоніках 3 травня загинула 38-річна жінка.

А у грецькому місті Іракліон, що на острові Крит, напередодні Великодня арештували трьох підлітків за підозрою в підготовці вибухів.