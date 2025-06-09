В Греции произошел взрыв возле дома депутата от правящей партии

Самодельное взрывное устройство взорвалось рано утром в понедельник в греческих Салониках, нацеленное на многоквартирный дом, где проживает депутат от правящей "Новой демократии" Стратос Симопулос.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Неизвестные установили взрывное устройство, сделанное из баллончиков со слезоточивым газом, около 4 утра, разбив стеклянный вход в дом.

Серьезных повреждений в результате взрыва не зафиксировано. Во время предыдущего инцидента неизвестные забросали дом депутата краской.

В настоящее время полиция проводит расследование.

"Новая демократия" осудила и подчеркнула, что демократию не терроризируют.

В заявлении партии отмечается следующее: "Новая демократия" осуждает нападение с применением баллончиков со слезоточивым газом на подъезд многоквартирного дома в Салониках, где проживает член парламента Стратос Симопулос, и призывает все партии сделать то же самое. Наглые головорезы нас не запугают. Нашу демократию не терроризируют".

Напомним, в результате детонации самодельного взрывного устройства в Салониках 3 мая погибла 38-летняя женщина.

А в греческом городе Ираклион на острове Крит накануне Пасхи арестовали трех подростков по подозрению в подготовке взрывов.