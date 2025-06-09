Премʼєр Канади пообіцяв досягти 2% ВВП витрат на оборону у 2025 році

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні в понеділок оголосив про наміри країни досягти нинішнього показника витрат на оборону в Північноатлантичному Альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Канадський премʼєр обґрунтував підвищення оборонних витрат до 2% ВВП необхідною реакцією на все більше зростання небезпеки у світі, зокрема загроз в Арктиці та стратегічної непевності з боку США.

"Наша основна мета в усьому цьому – захистити канадців, а не задовольнити бухгалтерів НАТО", – наголосив він.

Карні також підтвердив намір Канади приєднатися до ініціативи ReArm Europe – багатомільярдної ініціативи з переозброєння на Європейському континенті.

"Канада впевнена, що наша економічна стратегія та наші численні стратегічні ресурси, від критично важливих мінералів до кібербезпеки, зроблять значний внесок у безпеку НАТО", – заявив премʼєр Канади.

Деталі досягнення оборонних витрат у 2% ВВП уряд Канади має ухвалити в найближчі тижні та місяці.

Про плани Оттави суттєво збільшити оборонні витрати стало відомо з повідомлень у ЗМІ.

Раніше США оголосили, що вимагають якнайшвидшого переходу країн НАТО до оборонних витрат у розмірі щонайменше 5% ВВП, та обґрунтували вимогу тим, що Росія становить "найбільшу загрозу" у євроатлантиці.

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