ЗМІ: прем’єр Канади збирається оголосити про суттєве збільшення витрат на оборону

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні має намір оголосити про значне збільшення витрат на оборону, що дозволить Канаді досягти показників НАТО у цьому фінансовому році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо The Globe and Mail.

Як зазначено, в уряді Канади називають це найбільшим збільшенням витрат на оборону з часів Другої світової війни.

За даними джерел видання, ці заходи дозволять Канаді досягти цільового рівня військових витрат НАТО у розмірі 2% ВВП у поточному фінансовому році, значно випередивши раніше оголошений графік.

Двоє неназваних високопосадовців розповіли, що Карні оприлюднить новий план інвестицій у безпеку та оборону під час виступу в понеділок у Школі глобальних відносин ім. Мунка при Університеті Торонто.

Цей план зобов'яже уряд швидко закупити обладнання та технології, необхідні для захисту Канади, відстоювання суверенітету країни та виконання її зобов'язань перед НАТО.

Канада відстає від показників НАТО у розмірі витрат на оборону у 2% від ВВП. За даними Альянсу, рівень витрат країни на оборону у 2024 році становив 1,45% від ВВП.

За словами джерел, майбутній план Карні дозволить Канаді досягти цільового показника у 2% у 2025-2026 фінансовому році, що закінчується в березні наступного року, і перевищити його в наступні роки. Це свідчить про різку зміну в підході Канади до оборони.

Як зазначили співрозмовники, нові витрати включатимуть підвищення зарплати військовим; придбання нових літаків, бойових машин і боєприпасів, нових безпілотників і додаткових датчиків для моніторингу морського дна і Арктики; зобов'язання з ремонту та технічного обслуговування наявних кораблів, літаків та інших засобів; збільшення фінансування охорони здоров'я військових; фінансування для розширення зони дії і можливостей Канадської берегової охорони.

Також будуть взяті зобов'язання щодо збільшення потужностей оборонної промисловості Канади, а також можливостей у сферах штучного інтелекту, кібертехнологій, квантових і космічних технологій, повідомили джерела.

Раніше США оголосили, що вимагають якнайшвидшого переходу країн НАТО до оборонних витрат у розмірі щонайменше 5% ВВП, та обґрунтували вимогу тим, що Росія становить "найбільшу загрозу" у євроатлантиці.

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