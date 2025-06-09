Премьер Канады пообещал достичь 2% ВВП расходов на оборону в 2025 году

Премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник объявил о намерениях страны достичь нынешнего показателя расходов на оборону в Североатлантическом Альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Канадский премьер обосновал повышение оборонных расходов до 2% ВВП необходимой реакцией на все больше растущую опасность в мире, в частности угрозы в Арктике и стратегическую неопределенность со стороны США.

"Наша основная цель во всем этом – защитить канадцев, а не удовлетворить бухгалтеров НАТО", – подчеркнул он.

Карни также подтвердил намерение Канады присоединиться к инициативе ReArm Europe – многомиллиардной инициативе по перевооружению на Европейском континенте.

"Канада уверена, что наша экономическая стратегия и наши многочисленные стратегические ресурсы, от критически важных минералов до кибербезопасности, внесут значительный вклад в безопасность НАТО", – заявил премьер Канады.

Детали достижения оборонных расходов в 2% ВВП правительство Канады должно принять в ближайшие недели и месяцы.

О планах Оттавы существенно увеличить оборонные расходы стало известно из сообщений в СМИ.

Ранее США объявили, что требуют скорейшего перехода стран НАТО к оборонным расходам в размере не менее 5% ВВП, и обосновали требование тем, что Россия представляет "наибольшую угрозу" в евроатлантическом регионе.

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