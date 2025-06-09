Фінляндія проведе навчання НАТО з використанням безпілотних систем

Військово-морські сили Фінляндії в червні проведуть навчання НАТО з використанням безпілотних систем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Навчання пройдуть в західній частині акваторії біля півострова Порккала аж до району Ханко. За навчальними районами буде здійснюватися контроль на морі.

"Безпілотні системи мають величезний потенціал і широкий спектр застосування. За допомогою розумних і автономних систем можна, наприклад, здійснювати моніторинг територій і об'єктів, вивільняючи цінні ресурси для інших завдань", – зазначив начальник оперативного управління ВМС, коммодор Марко Лааксонен.

Як зазначено, навчання в мілководних і острівних умовах біля фінського узбережжя допоможуть розробити системи, придатні для умов Балтійського моря.

Як повідомляли, Євросоюз та Індія на початку червня проведуть спільні військово-морські навчання в Індійському океані.

Крім того, Польща готує власні військові навчання спільно з країнами НАТО у відповідь на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад".