Финляндия впервые примет учения НАТО Arctic Trident

Финляндия впервые примет трехсторонние военные учения Arctic Trident, в которых принимают участие воздушные силы трех крупных стран НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В учениях примут участие все основные авиабазы Финляндии.

Учения будут направлены на отработку мобильной боевой тактики, взаимодействия и взаимосовместимости между истребителями четвертого и пятого поколения.

Учения продлятся с 16 по 27 июня 2025 года, в них примут участие более 40 самолетов и около 1000 человек. Учения будут проводиться под руководством штаба ВВС в Тиккакоски.

Совместные беспилотные самолеты-разведчики RQ-4D Phoenix альянса будут действовать с авиабазы Сатакунта в Пирккала. Это первый случай, когда эти самолеты будут действовать с финской базы.

Самолеты RQ-4D базируются в Сигонелли, Италия. Они также действуют в воздушном пространстве Финляндии с сентября 2023 года в рамках сотрудничества Вооруженных сил Финляндии с союзниками.

"Зависимость совместных сил наблюдения НАТО от Финляндии и операции в финской воздушной зоне значительно улучшат общее понимание ситуации Вооруженными силами и всем альянсом", – заявил полковник Веса Мантия, начальник оперативного управления ВВС, который руководит учениями.

Полеты в рамках учений будут управляться с баз в Рованиеми, Куусамо, Куопио, Ювяскюля, Тампере и Оулу. Полеты будут проходить в будние дни с 9:00 до 17:00, а в канун летнего солнцестояния, 20 июня 2025 года, с 9:00 до 12:00.

Также сообщалось, что военно-морские силы Финляндии в июне проведут учения НАТО с использованием беспилотных систем.

Кроме того, Польша готовит собственные военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад".