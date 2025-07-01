У Румунії проходять обшуки за підозрами у шахрайстві з коштами ЄС на модернізацію аеропорту

У кількох містах Румунії пройшли обшуки у зв’язку з розслідуванням Європейської прокуратури (EPPO) щодо можливого шахрайства з європейськими коштами, виділеними на модернізацію аеропорту міста Сібіу.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Під координацією Європейської прокуратури 1 липня у Бухаресті та жудцях Брашов і Сібіу пройшли 24 обшуки у рамках розслідування можливого шахрайства з європейськими коштами, виділеними на модернізацію аеропорту Сібіу.

Обшуки пройшли в офісах аеропорту та мерії Сібіу, а також офісах шести компаній та помешканнях фізичних осіб-фігурантів розслідування.

Внесок європейських коштів у розмірі 54,5 млн євро складав 85% вартості проєкту модернізації.

Прокуратура запідозрила порушення у процесі закупівель та можливий конфлікт інтересів. Зокрема, у слідства виникли підозри в тому, що тендерні умови умисно обмежили можливість участі компаній, крім обраного підрядника, а він своєю чергою подав неправдиву інформацію щодо відповідності усім критеріям.

Подібне розслідування ведуть також щодо проєкту у Болгарії – посадовців з міста Варна запідозрили у брехні для отримання коштів на модернізацію ще неіснуючого порту.

Тим часом суд в Естонії частково виправдав ексміністерку освіти, яку засудили за шахрайство.





