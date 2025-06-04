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Cуд в Естонії частково виправдав ексміністерку освіти, яку засудили за шахрайство

Новини — Середа, 4 червня 2025, 19:52 — Марія Ємець

Суд вищої інстанції в Естонії частково скоригував рішення повітового суду щодо екміністерки освіти Майліс Репс, яку судили за шахрайство – її виправдали за деякими звинуваченнями, але збільшили розмір компенсації, яку вона має сплатити державі. 

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда". 

4 червня окружний суд Таллінна залишив у силі вирок колишній міністерці освіти Майліс Репс, яку у повітовому суді визнали винною у шахрайстві і засудили до фінансового стягнення та умовного терміну – року і 5 місяців позбавлення волі умовно з дворічним випробувальним терміном. 

Окружний суд погодився з обвинувальним вироком, але виправдав Репс у частині звинувачень – по те, що з відомчих коштів заплатили за організацію заходу до її дня народження для співробітників міністерства і підвідомчих організацій. Також суд дійшов висновку, що ексміністерку немає за що звинувачувати в історії з оплатою витрат на участь у раллі WRC Rally Estonia.

Водночас суд погодився з висновками нижчої інстанції щодо оплати коштами міністерства вечері у ресторані для однопартійців Репс. 

Клопотання адвокатів про виплату Репс компенсації за збитки через провадження проти неї відхилили. 

Крім того, суд змінив рішення повітового суду щодо розподілу процесуальних витрат: Репс повинна буде компенсувати державі витрати на юридичний супровід на етапі досудового провадження і в повітовому суді у розмірі понад 46 тисяч євро. 

При цьому на користь Репс присвоїли компенсацію від держави у розмірі 52 тисячі євро на оплату роботи її адвокатів. 

Скандал довкола Майліс Репс почався у листопаді 2020 року з публікації видання Õhtuleht про її зловживання службовою посадою для власних потреб, зокрема використання службового авто, щоб возити дітей у школу і на гуртки. 

Після цього Репс пішла з посади міністра і повернулася до парламенту, а за повідомленими ЗМІ фактами щодо неї відкрили справу.

26 жовтня 2021 року парламент Естонії Рійгікогу на запит канцлера права позбавив Майліс Репс депутатської недоторканності, щоб справа могла рухатись далі. 

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Естонія
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