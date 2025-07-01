В Румынии проходят обыски по подозрениям в мошенничестве со средствами ЕС на модернизацию аэропорта

В нескольких городах Румынии прошли обыски в связи с расследованием Европейская прокуратура (EPPO) относительно возможного мошенничества с европейскими средствами, выделенными на модернизацию аэропорта города Сибиу.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Под координацией Европейской прокуратуры 1 июля в Бухаресте и жудцах Брашов и Сибиу прошли 24 обыска в рамках расследования возможного мошенничества с европейскими средствами, выделенными на модернизацию аэропорта Сибиу.

Обыски проводились в офисах аэропорта и мэрии Сибиу, а также офисах шести компаний и помещениях физических лиц-фигурантов расследования.

Вклад европейских средств в размере 54,5 млн евро составлял 85% стоимости проекта модернизации.

Прокуратура заподозрила нарушения в процессе закупок и возможный конфликт интересов. В частности, у следствия возникли подозрения в том, что тендерные условия умышленно ограничили возможность участия компаний, кроме выбранного подрядчика, а он в свою очередь подал ложную информацию о соответствии всем критериям.

Подобное расследование ведут также по проекту в Болгарии – чиновников из города Варна заподозрили во лжи для получения средств на модернизацию еще несуществующего порта.

Между тем суд в Эстонии частично оправдал экс-министра образования, которую осудили за мошенничество.