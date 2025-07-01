Трамп про депортацію Маска: "Ми повинні розглянути це питання"

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість депортації Ілона Маска до Південно-Африканської Республіки на тлі чергового спалаху конфлікту між ними.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на USA Today.

Відповідаючи на питання, чи розгляне адміністрація президента США депортацію Маска, той відповів: "Ми повинні розглянути це питання".

"Можливо, нам доведеться наслати DOGE на Ілона. Ви знаєте, що таке DOGE? DOGE – це монстр, який, можливо, повинен дістати і з'їсти Ілона. Хіба це не жахливо? Він отримує багато субсидій", – додав Трамп.

Уродженець Південної Африки, Ілон Маск отримав громадянство США у 2002 році шляхом натуралізації. Але в останні роки зʼявилась інформація, що перед тим він перебував у Штатах нелегально.

Законодавство США передбачає, що отримане шляхом натуралізації громадянство може бути відкликане, якщо воно отримане на незаконних підставах.

Заява президента США пролунала після чергового витка публічної сварки між ним і Маском у соцмережах.

Американський мільярдер напередодні знову розкритикував бюджетний законопроєкт, який просуває адміністрація Трампа, через те, що він призведе до збільшення дефіциту бюджету.

У відповідь президент США сказав, що може доручити DOGE, який раніше очолював Маск, переглянути мільярдні урядові контракти, отримані компаніями мільярдера.

Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула на початку червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Та вже за кілька днів обоє не виключили примирення між собою.

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