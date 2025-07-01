Трамп о депортации Маска: "Мы должны рассмотреть этот вопрос"
Новости — Вторник, 1 июля 2025, 16:28 —
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность депортации Илона Маска в Южно-Африканскую Республику на фоне очередной вспышки конфликта между ними.
Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на USA Today.
Отвечая на вопрос, рассмотрит ли администрация президента США депортацию Маска, тот ответил: "Мы должны рассмотреть этот вопрос".
"Возможно, нам придется наслать DOGE на Илона. Вы знаете, что такое DOGE? DOGE – это монстр, который, возможно, должен достать и съесть Илона. Разве это не ужасно? Он получает много субсидий", – добавил Трамп.
Уроженец Южной Африки, Илон Маск получил гражданство США в 2002 году путем натурализации. Но в последние годы появилась информация, что до этого он находился в Штатах нелегально.
Законодательство США предусматривает, что полученное путем натурализации гражданство может быть отозвано, если оно получено на незаконных основаниях.
Заявление президента США прозвучало после очередного витка публичной ссоры между ним и Маском в соцсетях.
Американский миллиардер накануне снова раскритиковал бюджетный законопроект, который продвигает администрация Трампа, из-за того, что он приведет к увеличению дефицита бюджета.
В ответ президент США сказал, что может поручить DOGE, который ранее возглавлял Маск, пересмотреть миллиардные правительственные контракты, полученные компаниями миллиардера.
Спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в начале июня, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.
Но уже через несколько дней оба не исключили примирения между собой.
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