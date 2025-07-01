У парламенті однієї з земель Німеччини пройшли обшуки за підозрами у розтраті коштів

Правоохоронці навідались з обшуком у партіійні офіси в парламенті землі Саксонія-Ангальт за підозрами у нецільовій розтраті коштів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Вранці 1 липня слідчі на підставі судових ордерів прийшли у будівлю земельного парламенту Саксонії-Ангальт та провели обшуки у приміщеннях трьох фракцій – керівних ХДС та СДПН та ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Обшуки стали продовженням підозр у тому, що депутати частково зловживали субсидіями з коштів платників податків, які їм дозволено використовувати виключно для політичної роботи у парламенті. ХДС як найбільша фракція отримувала особливо великі виплати.

Нещодавно звинувачення про події більш давніх років пролунали у доповіді Земельної аудиторської служби. Згідно з нею, у 2012-2016 роках кошти даної субсидії витрачалися на оплату зовсім нецільових витрат. Зокрема, виявилося, що ХДС закуповувала лікер на майже 500 євро, фуршет з алкоголем на понад 2000 євро та інший алкоголь на понад 2500 євро. Партії після того довелося виплатити у бюджет 21 тисячу євро.

Подальший розвиток подій загрожує серйозними політичними наслідками для партій на земельних виборах наступного року. Втім, скандал не зіграє на руку ультраправій "Альтернативі для Німеччини", оскільки вона також опинилася у фокусі слідства.

Нагадаємо, Соціал-демократична партія Німеччини вирішила готувати заборону ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Заклики до заборони партії посилилися після того, як Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) почало класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію, підвищивши її статус з "підозрюваної".

Однак згодом BfV призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес.