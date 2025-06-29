Партія коаліції Німеччини розпочне процедуру заборони ультраправої "АдН"

Делегати з'їзду Соціал-демократичної партії Німеччини в Берліні в неділю одностайно схвалили пропозицію про підготовку процедури заборони "Альтернативи для Німеччини".

Про таке пише "Європейська правда" з покликанням на Zeit.

Ухвалена СДПН пропозиція передбачає, що спочатку робоча група на федеральному рівні та рівні земель збере докази неконституційності ультраправої "АдН".

Якщо доказів буде достатньо, вони будуть передані до Федерального конституційного суду Німеччини, причому керівництво соціал-демократів упевнене, що це вдасться.

Окремо в резолюції вказано, що заборона ультраправої партії "жодним чином не може замінити політичну дискусію з її ідеями", тож ідеться і про протидію ультраправим політикам.

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль на зʼїзді заявив, що заборона "АдН" є "нашим історичним завданням".

Зазначимо, що процедуру заборони політичної партії у Федеральному конституційному суді Німеччини може ініціювати федеральний уряд або будь-яка з двох палат парламенту.

Заклики до заборони партії посилилися після того, як на початку цього місяця Федеральний відомство захисту конституції (BfV) почав класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію, підвищивши її статус з "підозрюваної".

Однак згодом BfV призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес. До винесення рішення адміністративним судом Кельна відомство продовжуватиме розглядати партію як "підозрювану".

Детальніше читайте у статті: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.