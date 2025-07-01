В парламенте одной из земель Германии прошли обыски по подозрениям в растрате средств

Правоохранители нагрянули с обыском в партийные офисы в парламенте земли Саксония-Ангальт по подозрениям в нецелевом расходовании средств.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Утром 1 июля следователи на основании судебных ордеров пришли в здание земельного парламента Саксонии-Ангальт и провели обыски в помещениях трех фракций – правящих ХДС и СДПГ и ультраправой "Альтернативы для Германии".

Обыски стали продолжением подозрений в том, что депутаты частично злоупотребляли субсидиями из средств налогоплательщиков, которые им разрешено использовать исключительно для политической работы в парламенте. ХДС как крупнейшая фракция получала особенно крупные выплаты.

Недавно обвинения о событиях более давних лет прозвучали в докладе Земельной аудиторской службы. Согласно ей, в 2012-2016 годах средства данной субсидии расходовались на оплату совершенно нецелевых расходов. В частности, оказалось, что ХДС закупала ликер на почти 500 евро, фуршет с алкоголем на более 2000 евро и другой алкоголь на более 2500 евро. Партии после этого пришлось выплатить в бюджет 21 тысячу евро.

Дальнейшее развитие событий грозит серьезными политическими последствиями для партий на земельных выборах в следующем году. Впрочем, скандал не сыграет на руку ультраправой "Альтернативе для Германии", поскольку она также оказалась в фокусе следствия.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии решила готовить запрет ультраправой "Альтернативы для Германии".

Призывы к запрету партии усилились после того, как Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) начало классифицировать "АдН" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию, повысив ее статус с "подозреваемой".

Однако впоследствии BfV приостановило классификацию, пока "АдН" продолжает судебный процесс.