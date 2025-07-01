В Іспанії – два затримання за поширення персональних даних прем’єра та інших політиків

В Іспанії затримали двох осіб за підозрами у незаконному поширенні персональних даних низки іспанських політиків, у тому числі прем’єр-міністра Педро Санчеса.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

1 липня на Канарських островах затримали 18-річного і 19-річного юнаків за підозрою у нелегальному поширенні персональних даних тисяч людей, у тому числі топполітиків Іспанії. Зокрема, йдеться про дані міністрів уряду та керівників регіональних урядів, прем’єра Педро Санчеса, деяких журналістів та активістів.

Дані поширювали щонайменш у двох ультраправих чатах.

Проти молодих людей ведуть розслідування за підозрами у кібертероризмі та злочинах проти високопоставлених держслужбовців.

Розслідування почалось близько двох тижнів тому, коли поліції стало відомо про чат у Telegram з понад 90 тисячами користувачів, куди скинули великий файл з паспортними даними, телефонами й адресами проживання багатьох політиків. Через день туди скинули наступний документ з даними нових людей.

Третє поширення відбулося вже в іншому, меншому чаті, оскільки перший заблокували. В останньому поширеному файлі були такі дані прем’єра Санчеса, ще дев’яти міністрів, кількох керівників регіональних урядів та мерів. Документ супроводили хештегами "ні корупції", "вільна Іспанія" та "Санчеса у відставку".

Останніми днями особи, які скидали документи, написали, що продовжать поширювати такі дані, а також запропонували підписникам купити у них за 200 євро "потужний інструмент" за допомогою якого вони нібито добули ці дані з державних баз. У вівторок цей чат також заблокували.

Нагадаємо, на тлі корупційних скандалів на прем'єр-міністра Педро Санчеса посилюється тиск з вимогою провести дострокові вибори.

Цього тижня неофіційно стало відомо про арешт колишнього високопосадовця партії Санчеса у межах розслідування справи про корупцію, яка вдарила по стабільності уряду Іспанії.