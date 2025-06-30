ЗМІ: колишнього топпосадовця партії премʼєра Іспанії затримали у справі про корупцію

Колишнього високопосадовця Соціалістичної робітничої партії Іспанії Сантоса Сердана затримали в понеділок у межах розслідування справи про корупцію, яка вдарила по стабільності уряду Педро Санчеса.

Про це агентство AFP дізналось від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією AFP, суддя Верховного суду Іспанії видав ордер на затримання Сердана через "ризик", що він може спробувати втекти або знищити докази у справі, де фігурує.

Джерела агентства додали, що експосадовець партії іспанських соціалістів утримується під вартою без права на звільнення під заставу за звинуваченнями в корупції, відмиванні грошей і злочинному угрупованні.

Сердану інкримінують причетність до хабарів за державні контракти на закупівлю медичного обладнання під час пандемії COVID-19.

Сам він відкидає звинувачення, але на початку червня пішов з посади секретаря Соціалістичної робітничої партії Іспанії – третьої за ієрархією в партії – та склав депутатський мандат.

У справі фігурують й інші колишні топпосадовці іспанського уряду, зокрема колишній міністр транспорту Хосе Луїс Абалос, який свого часу був правою рукою Санчеса.

Зазначимо, що корупційний скандал – не єдиний, який вдарив по нинішньому іспанському уряду.

На початку червня спалахнув скандал з витоком аудіозаписів, які, за твердженням опозиції, нібито доводять прагнення підірвати розслідування корупційних звинувачень проти самого Санчеса та його оточення.

На тлі корупційних скандалів на прем'єр-міністра Педро Санчеса посилюється тиск з вимогою провести дострокові вибори, але сам він таку можливість виключає.