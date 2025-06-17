ЗМІ: в Іспанії на прем'єра Санчеса посилюється тиск з вимогою дострокових виборів

На прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса зростає тиск від його ж однопартійців з вимогою дострокових виборів, попри те, що вони загрожують соціалістам невтішним результатом.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Місцеві й регіональні лідери, які є представниками Соціалістичної партії Іспанії, непублічно тиснуть на прем’єра Санчеса з вимогою дострокових виборів, побоюючись, що сукупність скандалів довкола членів політсили "поховають" рейтинги партії до наступних планових виборів у 2027 році.

Прихильники дострокових виборів серед соціалістів вважають, що це буде кращим виходом, попри те, що партія все одно не має шансів на хороший результат.

На їхню думку, якщо Санчес чіплятиметься за посаду і захоче відбути ще два роки каденції, виборці "покарають" партію під час наступних виборів на усіх рівнях у середині 2027 року.

Останній скандал почав розгоратися минулого тижня, коли у правоохоронних органах заявили про докази зв’язків між "третьою особою" у партії Сантосом Серданом з відкатами за державні контракти на певні роботи. На тлі розголосу Сердан пішов з керівництва партії та склав мандат у парламенті.

Санчес після того у телезвернення перепросив перед громадянами і пообіцяв "рішучі дії" для боротьби з корупцією у партії, а на початку тижня почав перестановки у керівництві та анонсував зовнішній аудит витрат політсили.

Критики вважають, що Санчесу вже не вдасться загасити громадське невдоволення і виправити репутаційні наслідки для самого себе. Сердан і його попередник з керівництва партії Хосе Луїс Абалос, розслідування щодо яких пов’язані, були призначені на посади особисто Санчесом.

На початку червня в Іспанії пройшли протести з вимогою відставки уряду.

Після останнього витка скандалу з Серданом Педро Санчес знову виключив можливість своєї відставки або проведення дострокових виборів в Іспанії та закликав праву опозицію спробувати оголосити недовіру його уряду меншості.