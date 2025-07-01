В Испании – два задержания за распространение персональных данных премьера и других политиков
В Испании задержали двух человек по подозрению в незаконном распространении персональных данных ряда испанских политиков, в том числе премьер-министра Педро Санчеса.
Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".
1 июля на Канарских островах задержали 18-летнего и 19-летнего юношей по подозрению в нелегальном распространении персональных данных тысяч людей, в том числе топ-политиков Испании. В частности, речь идет о данных министров правительства и руководителей региональных правительств, премьера Педро Санчеса, некоторых журналистов и активистов.
Данные распространялись как минимум в двух ультраправых чатах.
В отношении молодых людей ведется расследование по подозрениям в кибертерроризме и преступлениях против высокопоставленных госслужащих.
Расследование началось около двух недель назад, когда полиции стало известно о чате в Telegram с более чем 90 тысячами пользователей, куда сбросили большой файл с паспортными данными, телефонами и адресами проживания многих политиков. Через день туда сбросили следующий документ с данными новых людей.
Третье распространение произошло уже в другом, меньшем чате, поскольку первый заблокировали. В последнем распространенном файле были данные премьера Санчеса, еще девяти министров, нескольких руководителей региональных правительств и мэров. Документ сопроводили хэштегами "нет коррупции", "свободная Испания" и "Санчеса в отставку".
В последние дни лица, которые сбрасывали документы, написали, что продолжат распространять такие данные, а также предложили подписчикам купить у них за 200 евро "мощный инструмент", с помощью которого они якобы добыли эти данные из государственных баз. Во вторник этот чат также заблокировали.
Напомним, на фоне коррупционных скандалов на премьер-министра Педро Санчеса усиливается давление с требованием провести досрочные выборы.
На этой неделе неофициально стало известно об аресте бывшего высокопоставленного чиновника партии Санчеса в рамках расследования дела о коррупции, которая ударила по стабильности правительства Испании.