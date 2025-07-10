У Литві довелось евакуювати прем'єра і спікера Сейму через дрон, що імітує "Шахед"

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас і спікер Сейму Саулюс Скверняліс були евакуйовані в укриття після повідомлення про те, що з території Білорусі повітряний простір країни порушив дрон, що імітує ударний дрон іранського виробництва "Шахед".

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, оскільки спочатку дрон сплутали із "Шахедом", було вирішено евакуювати Палуцкаса і Скверняліса в безпечне місце.

Об'єкт, який у четвер о 11:30 перетнув повітряний простір Литви, ймовірно, був саморобним літальним пристроєм і не становив загрози, повідомили пізніше військові країни.

Він розбився на території Литви, приблизно за кілометр від кордону з Білоруссю.

Представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс розповів, що об’єкт був зроблений із фанери та пінопласту.

Нагадаємо, у червні Міністерство національної оборони Литви оголосило, що завершує процедури закупівлі стаціонарних систем виявлення та нейтралізації безпілотних літальних апаратів.