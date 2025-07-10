В Литве пришлось эвакуировать премьера и спикера Сейма из-за дрона, имитирующего "Шахед"

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер Сейма Саулюс Сквернялис были эвакуированы в укрытие после сообщения о том, что с территории Беларуси воздушное пространство страны нарушил дрон, имитирующий ударный дрон иранского производства "Шахед".

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Как отмечено, поскольку сначала дрон перепутали с "Шахедом", было решено эвакуировать Палуцкаса и Сквернялиса в безопасное место.

Объект, который в четверг в 11:30 пересек воздушное пространство Литвы, вероятно, был самодельным летательным аппаратом и не представлял угрозы, сообщили позже военные страны.

Он разбился на территории Литвы, примерно в километре от границы с Беларусью.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис рассказал, что объект был сделан из фанеры и пенопласта.

Напомним, в июне Министерство национальной обороны Литвы объявило, что завершает процедуры закупки стационарных систем обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.