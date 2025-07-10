З Білорусі до Литви залетів дрон, який спершу сплутали з "Шахедом"

Служба охорони держкордону (СОДК) Литви повідомила, що з території Білорусі залетів літальний апарат схожий на саморобний дрон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Об 11:30 прикордонники Кенської застави у Вільнюському районі зафіксували, за попередніми даними, літальний апарат, що нагадує саморобний літачок. Він упав недалеко від закритого КПП "Шумскас", за кілометр від кордону з Білоруссю", – сказав представник Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс.

За його словами, об'єкт, який був зроблений із фанери та пінопласту, небезпеки не становить.

Спочатку агентство BNS повідомляло, що в четвер із території Білорусі до Литви прилетів дрон Shahed. Однак ця інформація не підтвердилася.

Останнім часом СОДК не фіксувала випадки пересилання контрабанди за допомогою дронів, повітряних куль або саморобних літальних апаратів.

Повідомляється, що прикордонники поінформували про подію Литовську армію.

Нагадаємо, у червні Міністерство національної оборони Литви оголосило, що завершує процедури закупівлі стаціонарних систем виявлення та нейтралізації безпілотних літальних апаратів.

У Норвегії ненадовго закрили аеропорт через дрон, запущений туристом.

А 1 березня 2025 року Румунія підтвердила падіння російського дрона на своїй території неподалік українського Рені.

Попередній схожий інцидент стався у січні, тоді безпілотник впав в районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла.

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).