Литва придбає системи протидії БПЛА для захисту стратегічних об'єктів енергетики

Міністерство національної оборони Литви оголосило у вівторок, що завершує процедури закупівлі стаціонарних систем виявлення та нейтралізації безпілотних літальних апаратів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією Міноборони, ці системи будуть призначені для захисту стратегічних об'єктів енергетики.

"У разі агресії проти Литви Збройні сили Литви візьмуть на себе управління системами протидії безпілотним літальним апаратам на об'єктах енергетики, інтегрувавши їх у загальну систему протиповітряної оборони. Це рішення посилює загальну обороноздатність країни, особливо з огляду на швидкий розвиток технологій безпілотних літальних апаратів та виклики, які вони ставлять перед безпекою критичної інфраструктури", – заявила міністерка оборони Довіле Шакалієне.

За інформацією Міністерства оборони, системи, що закуповуються, забезпечать безперервне виявлення та визначення місцезнаходження дронів і їх операторів, а також запобігатимуть їх проникненню в захищені зони.

"Захист стратегічної енергетичної інфраструктури є одним з наших найважливіших завдань, особливо в нинішній напруженій геополітичній ситуації. Ми маємо бути готовими до різних сценаріїв, тому фізичний захист інфраструктури є дуже важливим", – заявив міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас.

За інформацією Міністерства оборони, системи протидії дронам працюватимуть на основі передових технологій виявлення, зокрема радарів, радіочастотних детекторів, оптичних та інфрачервоних датчиків.

Для їх нейтралізації будуть використовуватися засоби радіоелектронної боротьби, кінетичні рішення, а також методи глушіння або підробки GPS-сигналів. Системи будуть інтегровані з іншими системами оборони, мережами протиповітряної оборони та системами електронної розвідки, йдеться в повідомленні.

За інформацією Міноборони, у закупівлі систем брали участь три постачальники, і було обрано обладнання польського виробника Advanced Protection Systems SA.

Закупівля була здійснена на прохання Міністерства енергетики та за рахунок коштів енергетичних компаній.

Як повідомлялося, у відповідь на нові геополітичні виклики цього року Міністерство внутрішніх справ Литви планує оновити системи спостереження на чотирьох прикордонних пунктах із Росією.

Перед цим у Міністерстві оборони Литви анонсували модернізацію і укріплення другого маршруту через Сувальський коридор – важливу ділянку на кордоні з Польщею, яке вважається потенційним місцем агресії проти ЄС і НАТО.