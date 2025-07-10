В Греції затримали чотирьох громадян Китаю, які фотографували винищувачі Rafale

У Греції затримали чотирьох громадян Китаю, яких помітили за фотографуванням військових об’єктів, зокрема винищувачів Rafale на авіабазі Танагра.

Про це повідомляє Protothema, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленнями, четверо – троє чоловіків і жінка – були спочатку помічені співробітниками служби безпеки Грецької аерокосмічної промисловості (HAI), які попросили їх покинути територію.

Однак вони перейшли на сусідній міст і, ігноруючи попередження, продовжили фотографувати об'єкти.

Поліція Військово-повітряних сил (Aeronomia) 114-го бойового крила була негайно проінформована.

Вони втрутилися, знайшли цих осіб і доставили їх для допиту. Громадяни Китаю були передані місцевій поліції, їх доставили до найближчого відділку.

За попередньою інформацією, вони мали при собі значну кількість фотоматеріалів з цього району.

Наразі влада з'ясовує, чи це був поодинокий випадок, чи частина систематичних дій з метою збору розвідувальної інформації.

Нещодавно у Греції за підозрою у шпигунстві був затриманий чоловік, якого спіймали за фотографуванням військово-морської бази Суда, що на острові Крит.

Слідство з'ясовує, чи пов'язаний він з іншим чоловіком, раніше заарештованим за шпигунство на Кіпрі.