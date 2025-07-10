В Греции задержали четырех граждан Китая, которые фотографировали истребители Rafale

В Греции задержали четырех граждан Китая, которых заметили за фотографированием военных объектов, в частности истребителей Rafale на авиабазе Танагра.

Об этом сообщает Protothema, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщениям, четверо – трое мужчин и женщина – были сначала замечены сотрудниками службы безопасности Греческой аэрокосмической промышленности (HAI), которые попросили их покинуть территорию.

Однако они перешли на соседний мост и, игнорируя предупреждения, продолжили фотографировать объекты.

Полиция Военно-воздушных сил (Aeronomia) 114-го боевого крыла была немедленно проинформирована.

Они вмешались, нашли этих лиц и доставили их для допроса. Граждане Китая были переданы местной полиции, их доставили в ближайший участок.

По предварительной информации, они имели при себе значительное количество фотоматериалов из этого района.

В настоящее время власти выясняют, был ли это единичный случай или часть систематических действий с целью сбора разведывательной информации.

Недавно в Греции по подозрению в шпионаже был задержан мужчина, которого поймали за фотографированием военно-морской базы Суда на острове Крит.

Следствие выясняет, связан ли он с другим мужчиной, ранее арестованным за шпионаж на Кипре.